Белгородец фиктивно прописал в своей квартире 35 иностранцев

Участковые отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду во взаимодействии с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили ряд нарушений законодательства. В совершении противоправных действий подозревается 56-летний житель областного центра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, он фиктивно поставил на учет в своей квартире как минимум 35 иностранцев. Однако фактически они у него не проживали. В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.