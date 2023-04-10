Свыше 30 спортивных объектов построили в Белгородской области за четыре года

Начиная с 2019 года, в регионы были построены многофункциональная спортивная «Белгород-Арена» на 10 тысяч зрительных мест, крытый футбольный манеж, два физкультурно-оздоровительных комплекса, 23 площадки ГТО, а также искусственное покрытие на крупнейших стадионах муниципалитетов. Пять из них открыли в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой в Белгороде, Центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом и два физкультурно-оздоровительных комплекса в Губкине и Старом Осколе.