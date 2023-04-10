Под Белгородом задержали серийного грабителя

В одном из случаев мужчина похитил из подвала два велосипеда. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Участковые уполномоченные ОМВД России по Белгородскому району раскрыли серию краж, совершенных в поселке Политотдельский. В совершении преступлений подозревается ранее судимый 32-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, злоумышленник заходил во дворы местных жителей и забирал металлические изделия. Добычей подозреваемого стали трубы, решетка, сетка, алюминиевые бидоны, балка от автомобиля, старый двигатель от «Волги» и другое. В одном из случаев мужчина похитил из подвала два велосипеда. На счету подозреваемого не менее пяти эпизодов противоправной деятельности. Похищенное он сдавал в пункт приема металла, используя для транспортировки автомобиль своего знакомого. Сумма ущерба устанавливаются.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.