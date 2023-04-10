Белгородский «Салют» выиграл у «Рязани»

После этой победы «Салют» поднялся на шестое место с 16 очками в группе 3А. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» на домашней одноименной арене провел первый официальный матч 2023 года. Подопечные Виктора Навоченко в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге уверенно переиграли «Рязань», забив по голу в каждом из таймов. На 29-й минуте отличился Александр Крикуненко, на 53-й – Артем Малахов. Итог – 2:0 в пользу «Салюта».

«Салют»: Боков, Демченко, Ивантеев, Крикуненко, Жилмостных, Бояркин (Сухов, 74), Малахов (Дегтев, 74), Белобаев (Суриков, 67), Дегтярев (Канищев, 67), Дудайти, Сергеев (Сошников, 74).

После этой победы «Салют» поднялся на шестое место с 16 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27), проигравший дома липецкому «Металлургу» (1:3). Теперь 15 апреля белгородский клуб сыграет в Москве с «Сахалинцем». Начало поединка в 19:30.