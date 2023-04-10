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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:00

В Белгородской области пройдет региональный этап первой всероссийской ярмарки трудоустройства

Будут представлены более 350 вакансий от 35 предприятий
Алексей СЕРГУНИН

Мероприятие состоится 14 и 15 апреля в очном формате с 11 до 13 часов на двух площадках. В первый день встреча пройдет в Центре молодежных инициатив столицы региона, во второй - в старооскольском ЦКР «Молодежный». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Перед соискателями рабочих мест выступят представители малого и среднего бизнеса, а также крупнейших предприятий региона. В ярмарке могут принять участие студенты, выпускники, молодые специалисты и сотрудники с опытом, которые ищут новые пути развития. Они смогут заполнить анкету работодателя, узнать условия и порядок приема на работу, получить услуги по профессиональной ориентации и ознакомиться с возможностями для открытия собственного дела. Работодатели же смогут осуществить подбор необходимых работников, провести собеседование и ознакомиться с банком резюме.

Помимо этого, участники ярмарки посетят различные интерактивные площадки, где узнают о ситуации на рынке труда, государственных услугах и сервисах службы занятости, ознакомятся со специализированным банком вакансий для разных категорий граждан, научатся правильно составлять резюме и помогут подать заявку на обучение. Также в рамках «Круглого стола» пройдут обсуждения актуальных вопросов занятости и мерах поддержки работодателей в 2023 году.