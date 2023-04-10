Более 400 белгородских семей установили статус многодетных в режиме онлайн

Установление статуса необходимо для получения социальной поддержки многодетных семей. Срок оформления услуги – восемь рабочих дней. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Справка или удостоверение выдаётся на основании решения органа социальной защиты по месту жительства многодетной семьи. После подтверждения статуса получить документ можно в органе социальной защиты по месту жительства или в многофункциональном центре. Ознакомиться с перечнем льгот для многодетных семей можно также на портале Госуслуг.