Губернатору Вячеславу Гладкову сообщили о результатах контроля качества ремонта домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ

В общей сложности в Белгороде, Белгородском и Краснояружском районах, Шебекинском, Валуйском, Грайворонском городских округах должно быть получено 2476 расписок от собственников пострадавших в результате обстрелов домовладений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По результатам проверки контрольного управления администрации губернатора в наличии их оказалось 2455. В Белгороде не хватает 13 расписок, а в Белгородском районе - восьми. По докладам глав этих муниципалитетов, основная часть недополученных расписок задержалась в руках подрядчиков, восстановивших жильё. Глава региона призвал администрации муниципалитетов тщательно всё перепроверить.

- В соответствии с действующим законодательством такая форма взаимодействия с жителями не требуется. Но мы с вами уже убедились, что именно такой формат является крайне эффективным с точки зрения контроля качества работ. По недостающим распискам мы контроль не снимаем, необходимо всё перепроверить и завтра утром мне доложить, - дал указание чиновникам Вячеслав Гладков.

Сотрудники контрольного управления также выборочно провели телефонный обзвон граждан по вопросу качества восстановления их жилья. Из 26 человек удовлетворены работами 25. Один житель Валуйского городского округа не доволен тем, что ему не заменили треснувший гипсокартон.