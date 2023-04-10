43 пьяных водителя поймали на белгородских дорогах за 8 и 9 апреля

Шести автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Фото: Алексей СЕРГУНИН

От управления отстранены 43 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 17 ранее лишенных права управления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Шести автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 111 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 125 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 74 водителя. Также составлено 205 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 20 - за выезд на встречную полосу.