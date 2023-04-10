В Белгороде 19 питомцев нашли себе новых хозяев на выставке бездомных собак

Фото из телеграм-канала администрации Белгорода.

Домой отправились 13 собак службы по отлову животных Белгорблагоустройства и шесть - других организаторов акции. Об этом сообщает телеграм-канала городской администрации.

Новые хозяева собак получили ветеринарный паспорт животного, брелок с номером куратора, сделали фото на память.

Остальные животные вернулись в вольеры. Они по-прежнему ждут встречи с новым хозяином. Если вы хотите завести себе верного друга, звоните в Белгорблагоустройство по телефону (4722) 34-01-83.