Белгородские волейболисты приблизились к полуфиналу Суперлиги

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Туле состоялся второй матч 1/4 финала мужской Суперлиги по волейболу. Наше «Белогорье» в ранге хозяев площадки принимало новосибирский «Локомотив». После гостевой неудачи (0:3) белгородцы смогли дать бой сибирякам и восстановили равенство в серии. Выиграв первые два сета (25:19 и 25:22), «львы» проиграли в третьем (22:25), но доводить встречу тай-брейка не стали - 25:20 и 3:1 в пользу «Белогорья».

Одолев железнодорожников, белгородцы прервали 10-матчевую серию из поражений в очных встречах (без учета Кубка). До этого успеха наша последняя победа над «Локомотивом» в Суперлиге была зафиксирована 16 марта 2019 года (3:2).

Третий матч серии состоится 11 апреля в Новосибирске. Начало игры в 15:00. Победитель получит путевку в полуфинал.