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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:19

45 тысяч белгородских подростков смогут поработать в 2023 году

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 10 апреля, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков затронул тему летнего трудоустройства подростков в регионе.

- В 2023 году мы создадим 45 тысяч рабочих мест для наших детей. Но они могут трудоустроиться не только в летний период, но даже и сейчас, в свободное от учебы время.

Юные белгородцы могут изучить варианты работы, пройдя по ссылке.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области этим летом школьные лагеря работать не будут.