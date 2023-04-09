В Белгородской области «Поезда здоровья» продолжат работать после майских праздников

.

В Белгородской области «Поезда здоровья» взяли небольшой перерыв и продолжат работу только после майских праздников. Этот перерыв необходим для проведения техобслуживания передвижным медицинским комплексам. В регионе работает 4 специализированных комплекса.

Новое расписание на летний период после согласования разместят в социальных сетях медучреждений, администраций муниципалитетов и Правительства региона.

С начала года «Поезда здоровья» работали в 54 населенных пунктах области, обследование прошли 11379 человек, которые получили 21319 различных медицинских услуг.

Среди обратившихся впервые выявлены болезни системы кровообращения у 245 белгородцев, назначено лечение, пациенты взяты на диспансерное наблюдение. Подозрений на онкологические заболевания выявлено у 93 человек. Все пациенты отправлены на дообследование.

41 обратившемуся потребовалась экстренная помощь в связи с неотложными состояниями, в том числе госпитализация.