Раненного при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны белгородского юношу отправят в Москву

Как уже сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 8 апреля, в селе Покрово-Михайловка Новооскольского района двое 17-летних парней пострадали от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.

Из-за детонации опасной находки одного из них контузило, второй получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Александр, которому повезло меньше, доставлен в областную детскую больницу. У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения.