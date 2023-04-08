Село Архангельское Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Однако есть потери на территории местного фермерского хозяйства – погибло 10 коров.

- Под обстрел ВСУ попала окраина села Архангельское Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота. Разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ, - написал Гладков в соцсети.

Глава региона добавил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте происшествия и уже приступают к ликвидации последствий.