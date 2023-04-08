Ко Дню Победы 210 белгородских пенсионеров получат ежегодное пособие

Выплата назначена 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области 210 пенсионеров получат в апреле ежегодное пособие ко Дню Победы. Выплата назначена 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны.

Производить выплату будет Социальный фонд России. Денежные средства в размере 10 тысяч рублей будут начислены вместе с ежемесячной пенсией в апреле.

Отметим, что в соответствии с указом Президента № 186 от 24 апреля 2019 года, такую ежегодную выплату получают ветераны, проживающие в России, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.