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НовостиОбщество8 апреля 2023 9:41

Ко Дню Победы 210 белгородских пенсионеров получат ежегодное пособие

Выплата будет начислена вместе с апрельской пенсией
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Выплата назначена 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны.

Выплата назначена 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области 210 пенсионеров получат в апреле ежегодное пособие ко Дню Победы. Выплата назначена 183 участникам и 27 инвалидам Великой Отечественной войны.

Производить выплату будет Социальный фонд России. Денежные средства в размере 10 тысяч рублей будут начислены вместе с ежемесячной пенсией в апреле.

Отметим, что в соответствии с указом Президента № 186 от 24 апреля 2019 года, такую ежегодную выплату получают ветераны, проживающие в России, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.