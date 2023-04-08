Губернатор спросил белгородцев, не пора ли отключить отопление

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поинтересовался у жителей региона, стоит ли уже отключить отопление в квартирах. На улице заметно потеплело и температурный режим позволяет это сделать, поскольку в домах стало жарко. Однако главу региона интересует мнение белгородцев.

- Хотел, вспоминая осень, весну предыдущих лет, когда очень активно обсуждалось время начала отопительного сезона или его окончание, посоветоваться. А точнее, узнать ваше мнение. Готовы ли вы к отключению тепла? Потому что напомню, что эти решения принимают главы муниципальных образований в соответствии с температурным режимом. Так вот, температурный режим позволяет отключить. Посмотрели прогноз, тепло есть, мы можем говорить об устойчивой теплой погоде, - сказал Вячеслав Гладков.