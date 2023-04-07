Белгородский губернатор вручил ключи от новых домов трем многодетным семьям из Корочанского района

В этом году в Белгородской области новым жильем будут обеспечены порядка 30 многодетных семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 7 апреля, губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья многодетным семьям Гузеевых, Жиленко и Сабъяниных в Корочанском районе. Современные дома в селе Подкопаевка были сданы в эксплуатацию в конце прошлого года. Теперь семьи получили в собственность не только обустроенную жилплощадь с увеличенной квадратурой, но и земельные участки рядом с ней.

- Я сегодня увидел, что это очень большие и комфортные для проживания дома, потому что сами проекты хорошие: потолки высокие, выполнен достаточно хороший ремонт, все в светлых тонах. Но самое главное - дома с большими участками, есть где разбить собственный огород. Уверен, что и взрослым, и детям здесь понравится, - отметил глава региона.

Вячеслав Гладков дал поручение главе администрации Корочанского района Николаю Нестерову помочь всем многодетным новоселам с благоустройством прилегающей к домам территории.

Отметим, в этом году в Белгородской области новым жильем будут обеспечены порядка 30 многодетных семей. Общий объем выделенных средств – 250 миллионов рублей. Для участников проекта построят дома площадью от 70 до 180 квадратных метров.