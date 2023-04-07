В белгородской Сосновке высадили 2500 сеянцев крымской сосны

Поучаствовать в акции «Сад памяти» может любой желающий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Акция «Сад Памяти» проводится с 18 марта 2020 года. Цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Белгородской области сотрудники министерства природопользования с министерством сельского хозяйства и продовольствия и управления ветеринарии региона высадили будущие деревья на площади 0,6 га в урочище Сосновка. Работники администрации Белгорода подготовили место для посадки. Лесопожарный центр предоставил сеянцы сосны крымской, выращенные в собственном питомнике.

Каждый год зеленые памятники высаживают во всех регионах страны, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняли участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

Поучаствовать в акции «Сад памяти» может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на удобную локацию, выбрав их представленных на интерактивной карте проекта. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы.

Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и нацпроекта «Экология».