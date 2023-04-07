Вячеслав Гладков проверил как применяются «бережливые технологии» в строительстве

Принято решение о внедрении бережливого управления на всех строящихся объектах региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатору Белгородской области доложили о промежуточных результатах проекта по внедрению бережливых технологий при строительстве социально значимых объектов в регионе. Вопрос курируют Минцифры и Минстрой области.

Инструменты бережливого управления позволяют осуществлять ежедневное планирование работ и контроль хода строительства, а также своевременно выявлять возникающие проблемы и оперативно на них реагировать.

Глава региона побывал на двух строительных площадках: на первой ведется строительство пристройки нового учебного корпуса с общежитием к зданию «Образовательного комплекса «Алгоритм Успеха»; на второй – капитальный ремонт белгородского Центра народного творчества. В итоге принято решение о внедрении бережливого управления на всех строящихся объектах. Это позволит своевременно вводить здания в эксплуатацию и контролировать качество всех работ.

- Задача – все объекты по стройке, которые проходят по областному, федеральному бюджетам, у нас должны заходить именно по этой технологии. Все. Тогда мы будем более-менее с вами спокойны, чтобы у нас все это проходило автоматически, – отметил Вячеслав Гладков.