Двое белгородцев за сутки перевели мошенникам более 3 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за судки еще двое белгородцев попались на уловки мошенников. Лже-сотрудники банков убедили доверчивых жителей региона «обезопасить» свои сбережения. По проверенной схеме аферисты звонят гражданам и сообщают о якобы зафиксированных попытках хищения денег со счета и несанкционированного оформления кредита на имя клиента. Далее гражданам предлагается перевести имеющиеся сбережения на так называемый «безопасный счет».

Преступники убедили своих жертв самостоятельно получить кредит и перечислить заемные деньги. Так 62-летняя жительница областного центра, поверив псевдобанкирам, лишилась 1 миллиона 740 тысяч рублей. В Белгородском районе 63-летний мужчина перевел мошенникам полтора миллиона рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.