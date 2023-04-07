Выходные в Белгородской области будут теплыми и дождливыми

В воскресенье будет облачно. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, выходные дни на территории Белгородской области будут дождливыми. Так, в субботу и воскресенье, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а днем местами возможны кратковременные осадки.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 7-12 метров. Ночью температура воздуха не поднимется выше +7 градусов. Днем потеплеет от 12 до 17 градусов.

В областном центре ночью ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 14 до 16 градусов.