Белгородец проведет под арестом 8 суток за пьяную езду

Житель Белгородской области проведет 8 суток под арестом за уклонение от обязательных работ. Ранее мужчина попался на пьяной езде, за что суд лишил его права управления транспортом на срок 1 год 9 месяцев. Однако это не помешало злоумышленнику повторно сесть за руль подшофе. В итоге мужчина «заработал» еще одну административку. В качестве наказания суд назначил отработать 100 часов обязательных работ.

Житель региона не явился на обязательные работы. Как итог – еще одно административное правонарушение. Судебные приставы принудительно доставили белгородца в отделение.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил злоумышленнику 8 суток административного ареста. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области, после отбывания ареста мужчине все же придется отработать 100 часов, назначенных ему судом ранее.