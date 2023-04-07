Белгородец может отправиться за решетку за избиение пенсионерки

Пьяный белгородец избил пенсионерку. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода об избитой пациентке поступило сообщение из медучреждения. 70-летняя жительница областного центра обратилась за помощью к врачам после нападения пьяного сожителя дочери.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, белгородец любит коротать время с горячительными напитками. В очередной раз, придя домой нетрезвым, злоумышленник напал на пенсионерку, после чего уснул. Днем позже история повторилась. Пьяный мужчина также беспричинно набросился на женщину, стянул ее с кровати и начал бить ногами. Медики диагностировали у женщины перелом мизинца и перелом грудины.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Подозреваемый обязан явкой.