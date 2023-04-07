В Белгородской области приступили к весенне-посевной кампании

В Белгородской области весенне-полевые работы проводятся в соответствии с регламентом, согласованным с силовиками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Аграрии Белгородской области приступили к севу яровой пшеницы и ячменя. На сегодняшний день на полях в Грайворонском городском округе уже засеяно более 1200 гектаров. К посадке подсолнечника одними из первых приступили в ЗАО «Большевик».

Первыми в весеннюю страду включились сельхозорганизации «Борисовская зерновая компания», «Чистые пруды», «Большевик», КФХ «Крона», индивидуальные предприниматели Александр Хорошилов, Владимир Ерошенко, Юрий Винник.

В общей сложности в Грайворонском горокруге планируется засеять свыше 10 тысяч гектаров земли. Из них более 5855 га отведено под яровую пшеницу, 1557 га – ячмень, 3197 га – кукурузу на зерно.

Также в муниципалитете продолжаются работы по подкормке озимых культур. Аграрии подкрепили минеральными удобрениями порядка 7985 злаковых растений и 4348 гектар многолетних трав.

Напомним, в приграничных районах Белгородской области весенне-полевые работы проводятся в соответствии с регламентом, согласованным с силовиками. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания Оперативного штаба.