Новыми маршрутами в Белгородской агломерации воспользовались больше 117 тысяч пассажиров

Расписание маршрутов и остановки можно посмотреть на интерактивной карте. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже более 117 тысяч пассажиров воспользовались новыми маршрутами в Белгородской агломерации. Напомним, с 1 января, в рамках модернизации маршрутной сети, было добавлено 10 дополнительных маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, для информирования белгородцев на автобусных остановках размещены плакаты со схемами движения и временем работы маршруток. Всего за три месяца по новым маршрутам проехали 117 688 жителей региона, из которых 50 688 были перевезены в марте.

Отметим, расписание, схемы движения новых маршрутов и остановки общественного транспорта можно посмотреть на интерактивной карте.