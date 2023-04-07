Вячеслав Гладков встретился с шебекинскими предпринимателями, пострадавшими от обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области с рабочим визитом побывал в Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области с рабочим визитом побывал в Шебекино. Вячеслав Гладков посетил рынок, который подвергался обстрелам со стороны Украины, а также встретился с местными предпринимателями, пострадавшими от атак.

Сами коммерсанты подтверждают, что обещания, которые были даны, выполнены. Предпринимателям оказана помощь как с восстановлением помещений, так и с восстановлением потерянного товара. По группам товаров, которые подверглись снижению в объеме продаж, руководство рынка приняло решение о снижении арендной платы.

- Это очень правильное решение. И эта скидка продлится до момента, пока оперативная обстановка не улучшится. Есть вопрос у предпринимателей по зонам укрытий. Вот здесь есть недоработка. Договорились с администрацией Шебекинского округа, что они максимально быстро эту проблему должны решить. В понедельник жду доклад, - отметил губернатор.

Еще одна встреча состоялась с арендатором в ТЦ «Галерея». По словам главы региона, разговор был сложным, но конструктивным.

- На следующей неделе проведём совещание, на котором расскажем всем пострадавшим предпринимателям в торговых центрах Шебекино о тех действиях, которые имеем на сегодняшний день, и дальнейшей последовательности наших действий, которая должна привести к получению компенсаций, - подчеркнул Гладков.