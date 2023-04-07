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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:58

Белгородцы смогут онлайн заказать услуги по уходу за захоронениями

В регионе продолжается работа по оцифровке и инвентаризации кладбищ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
в Белгородской области можно онлайн заказать услуги по уходу за захоронениями.

в Белгородской области можно онлайн заказать услуги по уходу за захоронениями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области запущен специальный портал memorial31.ru, где жители региона могут онлайн заказать услуги по уходу за захоронениями. Кроме того, с помощью платформы можно найти место захоронения родных и близких, поделиться этими данными с родственниками, оставить теплые слова в память об умершем, а также разместить его биографию, фотографии и семейные истории.

Если необходимо внести исправления и дополнения в информацию по местам захоронения, необходимо отправить дополнительную информацию на электронную почту: M31Belgorod@yandex.ru.

Отметим, в январе этого года завершились работы по оцифровке захоронений на самом крупном кладбище Белгородской области – «Ячнево». Также ранее были оцифрованы захоронения по кладбищам: «Новосадовый» Белгородского района, «Песчаное» вБелгороде, «ул. Республиканская» поселка Борисовка. В регионе продолжается работа по оцифровке и инвентаризации кладбищ.