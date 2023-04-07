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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:21

За выезд на встречную полосу белгородец может лишиться прав

Нарушение ПДД полиция выявила в ходе мониторинга соцсетей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД региона.

Во время мониторинга социальных сетей белгородские автоинспекторы выявили грубое нарушение Правил дорожного движения. Водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде. За что был привлечен к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, согласно законодательству, 36-летнему мужчине грозит наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.