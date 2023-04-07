Благодатный огонь в Белгородскую область доставят хирург и медсестра

В прошлом году Благодатный огонь доставили главы приграничных сельских поселений Журавлевка и Середа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В этом году Благодатный огонь в Белгородскую область доставят медицинские работники. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поздравил белгородцев с Благовещением. Он отметил, что в регионе идет активная подготовка к пасхальным богослужениям.

В прошлом году почетная миссия доставки Благодатного огня выпала главам приграничных сельских поселений Журавлевка и Середа.

- Очень хочется, чтобы Благодатный огонь к нам прибывал к одним из первых среди регионов страны. В этом году мы вместе с Владыкой подумали: мне кажется, было бы правильно, чтобы эту почетную миссию выполнили наши медики. Заведующая хирургическим отделением Надежда Бондаренко, женщина, которая провела, наверное, более 1000 операций. Помните, недавно она извлекла снаряд неразорвавшийся из груди раненого. И Регина Белименко, девушка, которая работает медсестрой во второй горбольнице. Работает хорошо, а в свободное время уделяет огромное внимание, участвует в нашей белгородской самообороне, - рассказал Вячеслав Гладков.

Уже на следующей неделе медработницы привезут огонь в регион, и он разъедется по храмам Белгородской области.