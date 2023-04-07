В Белгороде наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе СВО

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Белгородские росгвардейцы, участники специальной военной операции, удостоены государственных наград. Почетные знаки отличия сотрудникам ведомства вручил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин.

Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое белгородцев. Еще два сотрудника региональной Росгвардии удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка».

Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев на освобожденных территориях было проведено обследование учреждений образования на предмет антитеррористической защищенности, а также организована круглосуточная охрана данных объектов. Также были обнаружены и уничтожены опорные и наблюдательные пункты противника.

Дмитрий Мещерин поблагодарил росгвардейцев за высокий уровень их подготовки и боевого мастерства, мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных боевых задач в ходе специальной военной операции.