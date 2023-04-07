В Белгородской области этим летом школьные лагеря работать не будут

Пришкольные детские лагеря в Белгородской области не откроют этим летом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира в соцсети 6 апреля губернатору поступил вопрос от жительницы Белгородской области о работе пришкольных лагерей этим летом. Вячеслав Гладков ответил женщине, что пока такой вопрос не рассматривается.

В этом году организация работы школьных лагерей дневного пребывания невозможна.

- В школах, там, где у нас дистанционное обучение, сделать это невозможно по понятным причинам. За пределами муниципальных образований, где дети находятся на дистанте, идет обычный образовательный процесс, и там организовать пришкольные детские лагеря нвозможно, — сообщил Вячеслав Гладков.

Отметим, несколько смен в детских лагерях для юных белгородцев стартовали раньше привычных сроков, уже 6 апреля. С 15 апреля заработают еще несколько лагерей, которые успеют подготовиться к открытию и принятию детей.