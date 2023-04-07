Белгородский губернатор 13 апреля проведет прямой эфир в соцсетях

Вячеслав Гладков проведет большой прямой эфир 13 апреля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал большой прямой эфир в своих социальных сетях. Глава региона ответит на вопросы, которые волнуют жителей региона, 13 апреля в 19-00.

- Вижу по количеству вопросов, которые от вас поступают, что вечернего эфира «10 вопросов Губернатору» категорически не хватает для того, чтобы ответить на все волнующие вас темы и вопросы. Поэтому через неделю, 13 апреля, во всех социальных сетях, где зарегистрирован - это «Одноклассники», «ВКонтакте» и в «Телеграм» - проведу в 19-00 прямой эфир, - сообщил губернатор.

Оставить свои вопросы белгородцы могут в комментариях под постом Вячеслава Гладкова во «Вконтакте», в «Телеграме» это можно сделать через чат-бот t.me/voprosgladkovbot или задать свой вопрос непосредственно в прямом эфире.

Глава региона также подчеркнул, что регулярные эфиры «10 вопросов Губернатору» продолжат выходить пять дней в неделю.