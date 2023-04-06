Волейбольный клуб «Белогорье» прервал серию из 11-ти побед

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Новосибирске состоялся первый матч 1/4 финала мужской Суперлиги по волейболу. Наше «Белогорье» гостило у «Локомотива». Увы, дать бой железнодорожникам наши парни не смогли, проиграв в трех партиях – 21:25, 23:25, 23:25. С другой стороны, упрекать белгородцев глупо – сыграли с одним из лидеров российского волейбола практически на равных. По крайней мере, итоговые цифры на табло вселяют оптимизм перед ответной встречей.

Таким образом, «Белогорье» прервало 11-матчевую победную серию с учетом регулярного чемпионата. Начиная с 19 февраля, «львы» поочередно победили питерский «Зенит» (3:1), ленинградское «Динамо-ЛО» (3:1), минский «Строитель» (дважды по 3:0), уфимский «Урал» (3:1), кемеровский «Кузбасс» (3:0), нижневартовскую «Югру-Самотлор» (3:2), нижегородский АСК (3:0), «Факел» из Нового Уренгоя (3:2) и «Газпром-Югру» из Сургута (3:2, 3:0).

Ответный матч серии, которая продлится до двух побед одной из команд, состоится 8 апреля в Туле. Начало игры в 20:00.