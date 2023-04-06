7 апреля в Белгородской области пройдут дожди

Осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до +8 градусов, днем 13-18 градусов тепла. В Белгороде ночью от +6 до +8 градусов, днем 15-17 градусов выше ноля.

Осадки могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.