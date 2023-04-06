В Новом Осколе Белгородской области появилась детская швейная мастерская

Это творческий и профориентационный проект одновременно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У подрастающих новооскольских дизайнеров теперь есть своя мастерская, где они смогут самостоятельно создавать свои модели. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Швейная мастерская оснащена современным оборудованием, необходимым для освоения навыков моделирования, конструирования и технологии изготовления изделий из ткани.

Вместе с ателье здесь создано новое клубное формирование для юных новооскольцев, первое такого рода в городском округе. Проект направлен в первую очередь на развитие творческих способностей у подростков, приобретение ими опыта организации труда, освоение швейного оборудования и технологий пошива изделий. Это творческий и профориентационный проект одновременно.