В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат 6 апреля 2023

Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 апреля, в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 апреля, со стороны Украины обстреляли два села - Дроновку и Новую Таволжанку.