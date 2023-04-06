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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:05

В Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат 6 апреля 2023

Оперативная группа занимается обследованием территории
Алексей СЕРГУНИН
Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле.

Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 6 апреля, в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Пострадавших и повреждений нет, его остатки упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5 апреля, со стороны Украины обстреляли два села - Дроновку и Новую Таволжанку.