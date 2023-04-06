Белгородская пенсионерка перевела мошенникам почти три миллиона рублей

Женщина вложила в биржу свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей собственных сбережений и полтора миллиона рублей, которые взяла в кредит. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о мошенничестве в ОМВД России по Белгородскому району обратилась 74-летняя жительница одного из сел. Она сообщила, что перевела мошенникам, предложившим ей заработать на бирже, более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По словам женщины, еще в декабре 2019 года ей позвонил мужчина и предложил выгодно вложить деньги. Согласившись, пенсионерка установила на свой телефон приложение и стала переводить на указанные менеджерами счета различные суммы денег. Предлоги были самые разные – для начала работы, для получения брокерской лицензии, для открытия счета и так далее.

Вывести деньги белгородка так и не смогла. Спустя время ей сообщили, что компания-брокер переехала в другую страну, где пенсионерке якобы открыли счет. Кураторы обещали помочь вернуть деньги, но сообщили, что за это также придется заплатить. Женщина рассказала, что вложила в биржу свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей собственных сбережений и полтора миллиона рублей, которые взяла в кредит. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка РФ. Если фирма, с представителем которой вы общались, не внесена в список, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Открывать счета лучше всего лично в офисе брокера или банка, либо на официальном сайте компании.