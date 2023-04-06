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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:15

В поселке Северном Белгородского района готовят стройплощадку будущей школы

Она будет располагаться в микрорайоне Центральный
Алексей СЕРГУНИН
Площадь объекта – порядка 31,8 тысячи квадратных метров.

Площадь объекта – порядка 31,8 тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Здание разместится на земельном участке размером 6,2 гектара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Площадь объекта – порядка 31,8 тысячи квадратных метров. Учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Напомним, что в регионе, помимо школы в микрорайоне Центральный поселка Северный, до конца 2024 года будут построены ещё три образовательных учреждения: два в Белгородском районе – в микрорайонах Стрелецкое-23 и Наследие Дубовского сельского поселения, и одна в Белгороде в микрорайоне Юго-Западный.