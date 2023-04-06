Поливной сезон стартует в Белгородской области 1 мая

Поливной сезон продлится до 31 августа. Фото: Алексей СЕРГУНИН

При отсутствии приборов учёта начисление платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, предоставленную при использовании земельного участка, производится по нормативу исходя из его площади, не занятого жилым домом и надворными постройками. При наличии прибора учёта на полив расчёт за услуги осуществляется только в соответствии с его показаниями. Поливной сезон продлится до 31 августа.

Напомним, законодательством РФ обязанность оснащения жилых домов приборами учёта и их надлежащая эксплуатация возложена на собственника участка. Рекомендуется заблаговременно проверить работоспособность приборов и сроки их поверки, а при их отсутствии - обратиться в водоканал до начала сезона.