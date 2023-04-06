Белгородцы могут пройти бесплатное медицинское обследование 7 апреля 2023

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Все желающие могут пройти:

- скрининговое обследование сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре;

- биоимпедансометрию (процесс измерения соотношения жировой, костной мышечной ткани, количества жидкости и ее распределения в организме, биологического возраста человека и многих других полезных параметров);

- денситометрию на остеопороз.

Также можно сдать анализ на уровень глюкозы и холестерина в крови, пообщаться с психологом, получить консультацию врача-терапевта по выявленным факторам риска, поучаствовать в мастер-классах по скандинавской ходьбе и на стрессоустойчивость.

Начало в 12:00 по адресу: Белгород, Народный бульвар, 17.