Свыше 4 млн кв. м. жилья построили в Белгородской области за 2019 – 2023 годы

В 2023 году в Белгородской области планируется построить 850 тысяч квадратных метров, из них 340 «квадратов» – в многоквартирном сегменте. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На протяжении последних лет в Белгородской области делали ставку на индивидуальное жилищное строительство. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства. В 2022 году вектор изменился – перед строительной отраслью была поставлена задача развивать сектор возведения многоквартирного жилья. В результате это поможет снизить стоимость жилья и удовлетворить запрос белгородцев на доступные квартиры.

Если в 2021 году объём ввода МКД составлял 149,8 тысячи квадратных метров, то за прошлый год эта цифра увеличилась и составила 212,4 тысячи «квадратов» (25% от общего объёма). Всего в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 840,6 тысячи квадратных метров жилья.

В текущем году в Белгородской области планируется построить 850 тысяч квадратных метров, из них 340 «квадратов» – в многоквартирном сегменте, что составит 40% от общего ввода жилья.