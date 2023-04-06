Белгородец до смерти избил свою знакомую

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

Следствие установило, что около 23 часов 17 сентября 2022 года 37-летний местный житель распивал спиртное со своей знакомой в лесополосе в районе улицы Щепкина Старого Оскола. Между ним и 46-летней дамой возник конфликт, в ходе которого обвиняемый кулаками нанес многочисленные удары по туловищу и верхним конечностям женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело утром 18 сентября обнаружил случайный прохожий.

Следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по Старому Осколу в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.