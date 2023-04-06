В Белгороде поворот с Белгородского полка на улицу Волчанскую станет более безопасным

Еще на участке изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт. Об этой сообщает телеграм-канал городской администрации.

Работы уже начались. Строители выполняют фрезерование старого покрытия, снимают бортовые камни. В связи с ремонтом движение на этом участке протяженностью 120 метров частично ограничено.

Работы будут проводить поэтапно до 15 июня. На одном из этапов поворот с улицы Волчанской на улицы Победы будет запрещен. Попасть на эту улицу можно будет через Гражданский проспект.