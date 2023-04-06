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НовостиНедвижимость6 апреля 2023 8:08

В Белгороде поворот с Белгородского полка на улицу Волчанскую станет более безопасным

Скоро здесь установят светофор
Алексей СЕРГУНИН

Еще на участке изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт. Об этой сообщает телеграм-канал городской администрации.

Работы уже начались. Строители выполняют фрезерование старого покрытия, снимают бортовые камни. В связи с ремонтом движение на этом участке протяженностью 120 метров частично ограничено.

Работы будут проводить поэтапно до 15 июня. На одном из этапов поворот с улицы Волчанской на улицы Победы будет запрещен. Попасть на эту улицу можно будет через Гражданский проспект.