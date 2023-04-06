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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 7:01

Белгородка задушила соседку по общежитию телевизионным кабелем

Всему виной ревность
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемой грозит до 15-ти лет тюрьмы.

Подозреваемой грозит до 15-ти лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

Следствие установило, что 32-летняя обвиняемая и погибшая являлись соседями по общежитию. В ходе общения на почве ревности у злоумышленницы возникли неприязненные отношения к соседке. В ночь с 16 на 17 января этого года подозреваемая пришла в комнату, где находилась погибшая, и, используя фрагмент телевизионного кабеля, задушила ее.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.