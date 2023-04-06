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НовостиЗдоровье6 апреля 2023 6:30

Автопарк службы скорой помощи Белгородской области пополнили 20 «Газелей»

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
В ближайшее время служба скорой помощи получит еще десять автомобилей класса «С».

В ближайшее время служба скорой помощи получит еще десять автомобилей класса «С».

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Накануне, 5 апреля, власти Белгородской области передали службе скорой помощи региона ключи от 20 «Газелей» класса «В». Об этом на своей странице в VK написал губернатор Вячеслав Гладков.

Машины поступают в Старооскольскую, Губкинскую, Алексеевскую, Валуйскую, Борисовскую, Шебекинскую, Яковлевскую подстанции и межтерриториальный центр в городе Белгороде.

- В ближайшее время ждем поставку еще десяти автомобилей класса «С». Почему для нас это важно? Потому что от оперативности, скорости прибытия врача к тому, кто пострадал, к тому, кому требуется оказание срочной медицинской помощи, а также скорости доставки их в медучреждения зависит достаточно большое количество жизней. Поэтому то, что от нас зависит, стараемся делать. Большую помощь в этом вопросе нам оказывает Правительство РФ.