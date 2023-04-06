Белгородский губернатор встретился с министром культуры РФ

Вчера, 5 апреля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

- Главное – обсудили ближайшие планы. Просим помочь в капитальном ремонте девяти домов культуры, двух детских школ искусств в Старооскольском и Валуйском округах, двух музеев - в Великомихайловке Новооскольскольского округа и историко-краеведческого в Корочанском районе. Просим о помощи в поставке четырех модельных библиотек, - написал на своей странице в VK губернатор.

По словам Вячеслава Владимировича, Министерство культуры поможет с финансированием и реализацией всех заявок.

- Главный вопрос пока остаётся – это источники финансирования капитального ремонта театра имени Щепкина, но будем работать, понимаем, что проблема большая в необходимости проведения капитального ремонта мы понимаем, что нужно, конечно, нам усиливать эту работу.