В медучреждениях Красногвардейского района Белгородской области начался ремонт

В настоящее время в медицинских учреждениях идут внутренние демонтажные работы. Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

Фельдшерско-акушерский пункт села Палатово и центр врача общей практики в селе Верхососна будут капитально отремонтированы к концу третьего квартала текущего года. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В настоящее время в медицинских учреждениях идут внутренние демонтажные работы. Разобраны стены, полы, потолки, перегородки, идет подготовка стен под отделку. В обоих медучреждениях демонтированы отопление, водоснабжение и канализация.

В центре врача общей практики рабочие уже приступили к обратной засыпке устройства песчаного основания под бетонные полы. Помимо внутреннего демонтажа стен, разобрана облицовка внешних стен медучреждения. Во время ремонта медики принимают пациентов в здании центра культурного развития села Верхососны. Сюда же перевезено медицинское оборудование. Прием палатовцев на данном этапе также проходит в местном сельском доме культуры.