«Золотая осень»: в Белгородской области появится социальная деревня

Пансионат будет состоять из пяти отдельно стоящих коттеджей. В каждый из них поселят по десять человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Такая вместимость позволит создать ощущение семейной атмосферы и домашнего уюта. Проживающие пенсионеры получат долговременный уход, а также соответствующие условия для лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.

Местом строительства определен бывший детский оздоровительный лагерь санаторного типа. Ввод в эксплуатацию социальной деревни для престарелых и инвалидов «Золотая осень» запланирован в 2026 году.

Напомним, в настоящее время на территории региона функционируют 16 государственных стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе десять домов-интернатов для престарелых и инвалидов.