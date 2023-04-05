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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:52

«Золотая осень»: в Белгородской области появится социальная деревня

Она предназначена для престарелых граждан и инвалидов
Алексей СЕРГУНИН

Пансионат будет состоять из пяти отдельно стоящих коттеджей. В каждый из них поселят по десять человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Такая вместимость позволит создать ощущение семейной атмосферы и домашнего уюта. Проживающие пенсионеры получат долговременный уход, а также соответствующие условия для лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.

Местом строительства определен бывший детский оздоровительный лагерь санаторного типа. Ввод в эксплуатацию социальной деревни для престарелых и инвалидов «Золотая осень» запланирован в 2026 году.

Напомним, в настоящее время на территории региона функционируют 16 государственных стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе десять домов-интернатов для престарелых и инвалидов.