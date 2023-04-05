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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:35

Белгородец пырнул собутыльницу ножом в бедро

Его могут на пять лет отправить в тюрьму
Алексей СЕРГУНИН
В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил нож со стола и ранил возлюбленную.

В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил нож со стола и ранил возлюбленную.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Белгорода из медучреждения поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи из квартиры в центре города в больницу доставлена 37-летняя пациентка с колото-резаной раной бедра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков белгородка поссорилась с 43-летним сожителем на бытовой почве. В ходе словесной перепалки злоумышленник схватил нож со стола и ранил возлюбленную в бедро. Скорую помощь местная жительница вызвала себе самостоятельно. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.