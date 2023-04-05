Белгородские борцы везут пять медалей из Брянска

Тренируются спортсмены под руководством Дениса Васютина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На главной арене Дворца единоборств Брянска прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе «Памяти Героя России Олега Ермакова». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Турнир посвящен легендарному подвигу бойцов 6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии. Участвовали более 120 спортсменов до 18 лет из 14 регионов страны.

В активе наших земляков пять призовых мест. Илья Холодов занял первое место в весовой категории 42 кг. Серебряными призёрами в своих весовых категориях стали Степан Холодов, Дмитрий Николаев и Александр Кудрявцев. Бронзу выиграл Роман Михеев. Тренируются спортсмены под руководством Дениса Васютина.